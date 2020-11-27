Виктор Гончаренко рассказал, что Адольфо Гайч имеет проблемы с лишним весом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о проблемах, которые испытывает при адаптации аргентинский нападающий Адольфо Гайч.



«Что касается Гайча, что привлекало в нём. Для своего роста он достаточно быстрый. У него очень хорошо поставленный удар. Он очень хорошо работает спиной к воротам соперника. Вот качества, которые мы видели. Сейчас пресса начинает писать, что я как-то недоволен Гайчем. Здесь немножко не та ситуация. Если мы говорим о том, что Эджуке ещё не до конца адаптирован к нашему чемпионату, то у Гайча ещё более сложная ситуация.



Гайч в первые месяцы или недели не мог скинуть лишние четыре килограмма, тут нечего скрывать. Мы ежедневно контролируем его питание, его вес, состав массы тела. Состав массы тела, если кто не знает, это где какое количество жира. Соответственно на эти зоны мы пытаемся воздействовать. У него пошло снижение веса, жира. Планомерно идет этот процесс. И он продолжает снижать. Это в том числе влияет. Если ты резко сбрасываешь вес, сразу покидают силы. Какое-то время нужно, чтобы всё восстановить. Мы поставили цель. И он знает, какой у него должен быть вес, какой у него должен быть жир и какой у него должен быть процент мышц быть», — сказал Гончаренко в интервью на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

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