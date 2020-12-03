Хавбек «Астаны» Маевский станет игроком клуба РПЛ

Полузащитник казахстанской «Астаны» и сборной Беларуси Иван Маевский перейдёт в один из клубов Российской Премьер-Лиги, сообщает Vesti.kz.
32-летний футболист получил приглашение от одного из клубов РПЛ, который сейчас занимает место во второй восьмёрке турнирной таблицы чемпионата России. Контракт Маевского с «Астаной» подошёл к концу.
За «Астану» Маевский выступает с 2017 года. Хавбек трижды становился чемпионом Казахстана в составе столичного клуба. За сборную Беларуси опорный полузащитник сыграл 40 матчей, результативными действиями не отметился.
Напомним, что Маевский уже выступал в России. В июле 2015 года хавбек подписал трёхлетний контракт с махачкалинским «Анжи», но через полтора года расторг контракт по обоюдному согласию с командой из-за финансовых проблем клуба.
- 3 декабря 2020
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