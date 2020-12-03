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ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА уступил «Вольфсбергу». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

Счёт на 21-й минуте матча открыл нападающий гостей Дарио Визингер — форвард точно пробил с дальней дистанции, и мяч рикошетом от перекладины влетел в ворота ЦСКА. В перерыве матча были заменены нападающий ЦСКА Фёдор Чалов и полузащитник «армейцев» Константин Кучаев, на поле вышли Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Австрии 22 октября и завершился со счётом 1:1.

ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы УЕФА. Лидером квартета является загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место. Проигрыш лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

Лига Европы. Группа K. 5-й тур
03 декабря 2020, четверг. 20:55 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
0:1 Визингер – 22'

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: pfc-cska.com

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