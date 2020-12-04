Гончаренко: ЦСКА немного однобоко атакует

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тактических нюансах игры московского клуба. Накануне, 3 декабря, ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» в Лиге Европы (0:1) и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
«Что касается последних матчей, мы играли в два центральных защитника с Дивеевым и Магнуссоном. В обойме защитников больше не было, потому что Васин только-только восстановился. Даже мысли сегодня не было сыграть в три центральных.
Если соперник играет по схеме четыре-ромб-два, против неё должна быть правильно выстроена тактика. У этой схемы безусловно есть сильные качества, но также она обладает большими недостатками. Возможно, если бы в обойме были Васин, Фукс или Набабкин, мы бы рассмотрели схему в три центральных. Что касается дальнейших планов, нельзя отказываться от всех наших схем. У нас были хорошие матчи как в четыре защитника, так и в три центральных
Мы немного однобоко атакуем. Сегодня были ростки наших лучших действий в атаке, но они пропали, как только мы начали уставать. Эта ситуация сразу начала просматриваться: когда устаёшь, то начинаешь принимать менее правильные решения», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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