Иржи Ярошик: ЦСКА не хватает лидера. Вагнер Лав и в нынешней форме принёс бы много пользы

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал поражение московского клуба в матче 5-го тура Лиги Европы с «Вольфсбергом». Москвичи проиграли со счётом 0:1 и лишились шансов на выход в плей-офф.

«ЦСКА провалился в Лиге Европы. Всё же рано замахиваться на выход из группы, команда попросту не готовы играть на высоком уровне.

Игра не безнадёжна, но какой толк от владения мячом? Не хватает исполнительского мастерства — этот критерий и отличает большую команду от средней.

Стоит признать, ЦСКА уже не тот. Молодым сложно выступать на два фронта. Конечно, все клубы в одинаковых условиях, но пока футболисты не будут выкладываться на все 100% — ничего толкового не выйдет. Ещё одна проблема — не хватает лидера на поле. Раньше у ЦСКА был Вагнер Лав. Уверен, бразилец и в нынешней форме принёс бы достаточно пользы. Но в итоге он оказался в Казахстане», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.