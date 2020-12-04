Жозе Моуринью: я достаточно молод для своей профессии, у меня впереди ещё 10-15 лет

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что в ближайшее время не намерен задумываться о завершении карьеры.
«Мне 57 лет, я достаточно молод для своей профессии, так что думаю, что у меня впереди ещё 10-15 лет. Все говорят, что у меня уже долгая карьера, но я пока не вижу её конца. Я чувствую всё ту же страсть, всё то же желание учиться каждый день. Я получаю удовольствие. Я поседел вовсе не из-за стресса на работе», — цитирует Моуринью Inews.
В ноябре 2019 года специалист был назначен на пост главного тренера «Тоттенхэма». Контракт Моуринью с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023. В 10 турах английской Премьер-лиги команда набрала 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице. В розыгрыше Лиги Европы коллектив набрал 10 очков в пяти турах и досрочно обеспечил себе выход в следующую стадию соревнований.
- 4 декабря 2020
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