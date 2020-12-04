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Касильяс: Рамос — легенда «Реала». Клуб должен сохранять лучших

Касильяс: Рамос — легенда «Реала». Клуб должен сохранять лучших
Футбол / Испания 0

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о ситуации с истекающим контрактом капитана команды защитника Серхио Рамоса.

«Серхио – легенда «Реала», и клуб должен сохранять лучших», — приводит слова Касильяса AS.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет покинуть «Реал». По информации СМИ, футболист получил интересное предложение от «Пари Сен-Жермен», а также от клубов из Италии и Англии.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «Королевского клуба» рассчитан до лета 2021 года.

Серхио Рамос хочет покинуть «Реал»
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