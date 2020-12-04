Касильяс: Рамос — легенда «Реала». Клуб должен сохранять лучших
Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о ситуации с истекающим контрактом капитана команды защитника Серхио Рамоса.
«Серхио – легенда «Реала», и клуб должен сохранять лучших», — приводит слова Касильяса AS.
Ранее сообщалось, что Рамос хочет покинуть «Реал». По информации СМИ, футболист получил интересное предложение от «Пари Сен-Жермен», а также от клубов из Италии и Англии.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «Королевского клуба» рассчитан до лета 2021 года.
Серхио Рамос хочет покинуть «Реал»
Рекомендуем вам
- 4 декабря 2020
-
12:01
-
11:48
-
11:39
-
11:25
-
11:24
-
11:24
-
11:09
-
11:03
-
10:35
-
10:35
-
10:19
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:44
-
09:37
-
09:04
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:39
-
06:23
-
06:13
-
05:57
-
05:49
-
05:17
-
04:54
-
04:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам