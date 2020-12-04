Серхио Рамос хочет покинуть «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет покинуть клуб, сообщает Onda Cero.
По данным источника, футболист получил интересное предложение от «Пари Сен-Жермен», а также от клубов из Италии и Англии. При этом не исключено, что Рамос может изменить мнение.
Ранее сообщалось, что «Реал», обычно не предлагающий возрастным футболистам договор больше чем на один сезон, отошёл от своих принципов и выразил готовность подписать с Серхио двухлетний контракт.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. Со «сливочными» 34-летний игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Действующий контракт капитана «сливочных» рассчитан до лета 2021 года.
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