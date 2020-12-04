Равиль Сабитов: Богданыч дал «Зениту» всё, что мог. Клуб играет безвольно, опустив руки

Тренер «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов.



«Я не думаю, что «Зенит» сейчас по своему уровню настолько слабая команда – подбор игроков, финансовые возможности и инфраструктура говорят о другом. Но есть в «Зените» проблемы в управлении коллективом. К сожалению, Богданыч уже дал команде всё, что мог, и теперь она играет безвольно, опустив руки.



Его приход в питерскую команду два с половиной года назад был воспринят на ура, и всё пошло здорово: «Зенит» наконец вернул себе чемпионство и выиграл его второй раз подряд. Но теперь сложилась кризисная ситуация. Знаете, есть клубы, которые умеют очень хорошо играть, однако им периодически нужны встряски. Когда футболисты начинают работать с новым тренером и ещё недостаточно его узнали, то они пашут с удвоенной энергией, стараясь зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Но постепенно они сканируют тренера, находят его слабые и сильные стороны и начинают на них играть. То есть они успокаиваются, расслабляются — и уже сами руководят игрой. А чтобы они опять стали грызть землю на поле, им нужен новый тренер. Это идёт по спирали, и это нормальное явление в футболе. На мой взгляд, «Зенит» каждый год проходил бы в евровесну, если бы у него менялись тренеры ровно тогда, когда нужно, то есть когда очередной наставник начинает терять свой авторитет в команде», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».

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