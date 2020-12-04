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Равиль Сабитов: Богданыч дал «Зениту» всё, что мог. Клуб играет безвольно, опустив руки

Равиль Сабитов: Богданыч дал «Зениту» всё, что мог. Клуб играет безвольно, опустив руки
Футбол / Лига чемпионов 0

Тренер «Риги» Равиль Сабитов прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов.

«Я не думаю, что «Зенит» сейчас по своему уровню настолько слабая команда – подбор игроков, финансовые возможности и инфраструктура говорят о другом. Но есть в «Зените» проблемы в управлении коллективом. К сожалению, Богданыч уже дал команде всё, что мог, и теперь она играет безвольно, опустив руки.

Его приход в питерскую команду два с половиной года назад был воспринят на ура, и всё пошло здорово: «Зенит» наконец вернул себе чемпионство и выиграл его второй раз подряд. Но теперь сложилась кризисная ситуация. Знаете, есть клубы, которые умеют очень хорошо играть, однако им периодически нужны встряски. Когда футболисты начинают работать с новым тренером и ещё недостаточно его узнали, то они пашут с удвоенной энергией, стараясь зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Но постепенно они сканируют тренера, находят его слабые и сильные стороны и начинают на них играть. То есть они успокаиваются, расслабляются — и уже сами руководят игрой. А чтобы они опять стали грызть землю на поле, им нужен новый тренер. Это идёт по спирали, и это нормальное явление в футболе. На мой взгляд, «Зенит» каждый год проходил бы в евровесну, если бы у него менялись тренеры ровно тогда, когда нужно, то есть когда очередной наставник начинает терять свой авторитет в команде», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».

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