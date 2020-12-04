Кирьяков: трансфер Гайча — ошибка, неповоротливый и неуклюжий игрок

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал игру нападающего ЦСКА Адольфо Гайча.



«ЦСКА не хватает впереди человека, который сыграет агрессивно и нагло, в стиле типичного форварда европейского уровня. Чалов пока смотрится неловко, рано говорить, что он на подходе. В таких играх и в таком возрасте нужно себя проявлять. Именно через такие игры доказывается, что ты соответствуешь. Гайч — ошибка, неповоротливый и неуклюжий. С его фактурой он должен буквально за каждый мяч бороться, продавливать и головой играть, а играет на чистых мячах. К сожалению, он очень далёк от европейского уровня на данный момент. Можно говорить сколько угодно об игре, какая бы ни была средняя линия и контроль мяча, но мы любим футбол за голы, а у «армейцев» с этим большие проблемы.



Что касается возможной отставки Гончаренко, мы как коллеги не высказываемся по этому поводу. Каждый из нас знает, что такое черная и белая полоса, бывает, что что-то не выходит, никто не застрахован. ЦСКА сам выбрал такой путь: молодой состав, специалисты не опытные в возрасте, а молодые и на перспективу. Они в течение третьего сезона играют уже этим составом. Внутри у них что-то начало получаться, но это наш уровень. Еврокубки — лакмусовая бумажка и показатель уровня домашнего чемпионата. Внутри мы показываем уровень, а в Европе нам рано о таком думать, там всё расставляется по своим местам», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Пономарёв: увольнять Гончаренко ни в коем случае нельзя, иначе команда полетит в тартарары