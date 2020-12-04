Ахмед Муса и «Галатасарай» полностью согласовали переход

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса, известный в России по выступлению за ЦСКА, вероятно, продолжит карьеру в Турции.
Как сообщает Fanatik, 28-летний футболист достиг полной договорённости с «Галатасараем». Стороны согласовали условия контракта и подписной бонус. Ахмеду осталось лишь поставить подпись.
К турецкой команде Муса присоединится на правах свободного агента. В этом статусе он пребывает с конца октября, когда расторг соглашение с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Ахмед согласовал контракт с ЦСКА и должен был в скором времени пройти медицинское обследование. До этого появлялась информация, что форвард близок к переходу в «Црвену Звезду».
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе «армейцев» форвард трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.
- 4 декабря 2020
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