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Ахмед Муса и «Галатасарай» полностью согласовали переход

Ахмед Муса и «Галатасарай» полностью согласовали переход
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса, известный в России по выступлению за ЦСКА, вероятно, продолжит карьеру в Турции.

Как сообщает Fanatik, 28-летний футболист достиг полной договорённости с «Галатасараем». Стороны согласовали условия контракта и подписной бонус. Ахмеду осталось лишь поставить подпись.

К турецкой команде Муса присоединится на правах свободного агента. В этом статусе он пребывает с конца октября, когда расторг соглашение с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Ахмед согласовал контракт с ЦСКА и должен был в скором времени пройти медицинское обследование. До этого появлялась информация, что форвард близок к переходу в «Црвену Звезду».

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лестер Сити». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды. В составе «армейцев» форвард трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Однажды Муса уже возвращался в ЦСКА. Тогда он едва не принёс «армейцам» чемпионство
Теперь он свободный агент, но вернуть его будет сложнее.
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