Широков: не надо убирать Семака из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков заступился за экс-партнёра по команде, а ныне главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака на фоне призывов отправить его в отставку из-за провала в Лиге чемпионов.



«Убирать Семака не надо. Нужно дать возможность как-то перестроить игру команды на зимний период и от этого отталкиваться», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, «Зенит» потерпел разгромное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3) и лишился шансов на третье место и выход в Лигу Европы. Ранее подопечные Семака потеряли возможность побороться за плей-офф главного еврокубка. В Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, опережая по дополнительным показателям ЦСКА и «Спартак».

Безобразная подготовка «Зенита» к Лиге чемпионов. Виноваты и руководство, и Семак Чемпион страны по ощущению безысходности после своих матчей.