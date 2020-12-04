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Широков: не надо убирать Семака из «Зенита»

Широков: не надо убирать Семака из «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков заступился за экс-партнёра по команде, а ныне главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака на фоне призывов отправить его в отставку из-за провала в Лиге чемпионов.

«Убирать Семака не надо. Нужно дать возможность как-то перестроить игру команды на зимний период и от этого отталкиваться», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, «Зенит» потерпел разгромное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3) и лишился шансов на третье место и выход в Лигу Европы. Ранее подопечные Семака потеряли возможность побороться за плей-офф главного еврокубка. В Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, опережая по дополнительным показателям ЦСКА и «Спартак».

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