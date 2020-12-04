Широков: Почеттино в «Зените»? Он сюда не поедет, как Фалькао

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков объяснил, почему поддерживает главного тренера команды Сергея Семака, а также высказался о возможном приглашении в клуб экс-наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.
«Исходить нужно из того, что Семака нужно оставить, потому что он выиграл два титула и может поменять структуру игры команды на более атакующую и разнообразную. Если сейчас убирать, то кого ставить? Почеттино? Давайте честно, он сюда не поедет так же, как и Фалькао. Есть Валера (Карпин. – Прим. «Чемпионата»), есть Леонид Слуцкий, но они задействованы. Я не вижу, в чём им может уступать Сергей Семак. У него есть возможность за зиму преобразовать игру команды.
Рибалта? Ну, работает. Сейчас пришёл Андрей Сергеевич (Аршавин. – Прим. «Чемпионата»), ещё улучшит ситуацию. Я думаю, что пройдёт какое-то время, и Аршавин будет готов отвечать за «Зенит», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 4 декабря 2020
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