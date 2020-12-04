Клубный ЧМ-2021 пройдёт в Японии. Формат турнира не изменится

Клубный чемпионат мира 2021 года пройдёт в Японии, сообщает пресс-служба ФИФА.

В турнире примут участие семь клубов, формат проведения чемпионата останется прежним. Проведение клубного ЧМ-2021 запланировано на вторую половину 2021 года.

Клубный чемпионат 2021 года должен был пройти следующим летом в Китае. Планировалось, что предстоящий розыгрыш станет первым после изменения формата турнира. В дальнейшем он будет проходить раз в четыре года, в нём будут принимать участие сразу 24 команды, среди которых — четыре последних победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Клубный чемпионат мира проводился ежегодно в декабре, в нём участвовали победители континентальных соревнований.

Действующий победитель КЧМ — «Ливерпуль».