«Вулверхэмптон» продлил контракт с одним из своих лидеров

Нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету продлил контракт с «волками».



Как сообщает Sky Sports, 20-летний португалец поставил подпись под контрактом, который будет действовать до 30 июня 2025 года.



Педру Нету является воспитанником португальской «Браги», из которой в 2017 году перешёл в «Лацио». В августе 2019 года Педру Нету за € 17,9 млн перешёл в «Вулверхэмптон». В сезоне-2019/2020 АПЛ португалец провёл 29 матчей, в который отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В этом сезоне на счету Нету 5 (3+2) очков по системе «гол+пас».

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего в € 22 млн.



Свой следующий матч «волки» проведут в воскресенье, 6 декабря. Это будет матч 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Начало — в 22:15 мск.