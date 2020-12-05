Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании премии «Первая пятёрка» и выбрал пять лучших молодых игроков Российской Премьер-Лиги.
Лучшим молодым игроком специалист назвал защитника ЦСКА Игоря Дивеева. На второе место Черчесов поставил защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Третьим стал Данил Глебов («Ростов»), четвёртым — Наиль Умяров («Спартак»), пятым — Станислав Магкеев («Локомотив»).
В голосовании приняли участие и другие представители тренерского штаба сборной. Тренер Мирослав Ромащенко включил в пятёрку Дивеева, Даниила Уткина («Краснодар»), Константина Марадишвили (ЦСКА), Евгеньева и Павла Маслова («Спартак»). Тренер по физической подготовке Владимир Паников отметил Евгеньева, Дивеева, Маслова, Артёма Голубева («Уфа») и Марадишвили.
- 5 декабря 2020
-
01:39
-
00:53
-
00:42
-
00:36
-
00:30
-
00:23
-
00:19
-
00:19
- 4 декабря 2020
-
23:53
-
23:43
-
23:32
-
23:25
-
23:03
-
22:52
-
22:47
-
22:45
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
21:56
-
21:54
-
21:42
-
21:34
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
20:43
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:17
-
20:02
-
20:01
-
19:59
-
19:46