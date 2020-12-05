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Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России

Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в голосовании премии «Первая пятёрка» и выбрал пять лучших молодых игроков Российской Премьер-Лиги.

Лучшим молодым игроком специалист назвал защитника ЦСКА Игоря Дивеева. На второе место Черчесов поставил защитника «Динамо» Романа Евгеньева. Третьим стал Данил Глебов («Ростов»), четвёртым — Наиль Умяров («Спартак»), пятым — Станислав Магкеев («Локомотив»).

В голосовании приняли участие и другие представители тренерского штаба сборной. Тренер Мирослав Ромащенко включил в пятёрку Дивеева, Даниила Уткина («Краснодар»), Константина Марадишвили (ЦСКА), Евгеньева и Павла Маслова («Спартак»). Тренер по физической подготовке Владимир Паников отметил Евгеньева, Дивеева, Маслова, Артёма Голубева («Уфа») и Марадишвили.

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