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Дайер: Моуринью — настоящий и прямолинейный. Всем нравится работать с ним

Дайер: Моуринью — настоящий и прямолинейный. Всем нравится работать с ним
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер поделился мнением о главном тренере «шпор» Жозе Моуринью.

«Он оказал влияние на команду. Объяснил, какими хочет видеть нас на поле и за его пределами, каким видит тренировочный процесс. Моуринью привнёс собственный стиль, всем нравится работать с ним. Он очень быстро всё растолковал, всё было чётко и ясно. Конечно, чем дольше работаешь с определённым тренером и его тренерским штабом, тем лучше вы начинаете понимать друг друга.

Жозе — настоящий, прямолинейный и никогда не меняется. С ним приятно работать, потому что он честен с нами. Он знает, когда нужно поругать, а когда — пошутить», — приводит слова Дайера BBC.

«Тоттенхэм» набрал 21 очко в 10 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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