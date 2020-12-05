Нападающий «Тамбова» Онугха: справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Не вижу в этом проблем

Нападающий «Тамбова» Герман Онугха поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Спартак» в хорошей форме, идёт в лидерах. С такими командами всегда приятно играть и хочется показать, на что ты способен, на что способна команда. Если выйду на поле, буду максимально заряжен, как и все ребята. «Спартак» есть «Спартак», ему всегда хочется забить. Тем более если ты нападающий.
Москвичи много побеждают, идут в лидерах. Уверен, у них высокие задачи. Зная наше нынешнее положение, красно-белые выйдут на поле только ради победы. Тем интереснее.
Думаю, справлюсь и с Жиго, и с Джикией. Не вижу в этом проблем. Знаю свои сильные стороны, за счёт них и буду стараться играть. Они полностью провели в паре прошлый сезон. Тем лучше. У меня будет больше мотивации, если выйду на поле», — цитирует нападающего «Спорт-экспресс».
Матч «Спартак» — «Тамбов» состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата, имея одинаковое количество очков с ЦСКА и «Зенитом», тамбовчане — на 14-м месте.
- 5 декабря 2020
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