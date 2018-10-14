В Испании выступает игрок юношеской сборной России. Вы знали его историю?

Эдгару Севикяну 17 лет. В этом году он вызывался в юношескую сборную России (футболисты 2001 года рождения), которую возглавил Александр Кержаков. Полузащитник почти всю жизнь провёл в московском «Локомотиве», но по воле случая оказался в «Леванте».

– Я родился в Москве и с пяти лет занимался в школе «Локомотива», – рассказывает Севикян. – В октябре 2016 года поехал на турнир во Францию в составе юношеской сборной. Хорошо отыграли – стали вторыми. Затем отправился на полторы недели к маме и брату в Испанию. На тот момент клубная лига с «Локомотивом» уже закончилась – мы выиграли чемпионат.

– Как появился «Леванте»?

– Ещё до этого я мог перейти в «Валенсию». Мне помогал агент Юрий Никифоров. Тогда документы сделать не удалось. На этот раз он сказал: «С «Леванте» будет легче договориться. Просто попробуй потренироваться с ними». Ну, думаю, ладно. Бутсы я с собой взял – думал где-то побегать-поиграть в Испании.

– С чего вы начали в «Леванте»?

– Недельный цикл тренировок, но уже после второго занятия ко мне подошел тренер со словами: «Оставайся, подпишем тебя».

– Чем вы так убедили на тренировках?

– Не знаю. Там не было ничего особенного: упражнения, квадраты, двусторонка. Папа занялся документами. Сказал, что с решением можно не торопиться, а бумаги пускай пока делаются. Потом я понял, что шанс зацепиться в Европе появляется не у всех и этим стоит воспользоваться.

– А что с «Локомотивом»?

– Там предлагали контракт, не зная, что у меня есть вариант с «Леванте». Появились какие-то непонятные слухи про мой уход в «Зенит» или «Спартак». К отцу подошли и сказали, что не хотят меня терять. Отец пообещал, что ни в один российский клуб я не уйду – только если в Европу. Через пару месяцев я принял решение уехать в Испанию.

– «Локомотив» вам предлагал контракт?

– Так чтобы перед нами лежал – нет. На словах говорилось о желании подписать. Хотя всё делалось долго. Не только у меня, но и у других парней. Когда мне предложили подписать, то еще ни у кого из моих партнеров по «Локо» не было контракта. В результате я уехал, а первый из парней подписал контракт только через полгода. Хотя у моих близких друзей Макса Петрова и Никиты Шаркова всё хорошо. Мы с 7-8 лет были вместе. Сейчас у них контракт и юношеская Лига УЕФА с «Локомотивом».

«Я нервничал дико и не понимал, что со мной происходит»

– С чем столкнулись при переезде в Испанию?

– Когда я вернулся, то у моей команды сменился тренер. Испанец уехал работать за рубеж, а нашу команду возглавил итальянец, который уже пять лет трудился в «Леванте». Руководство клуба меня знало. Сказали, что новый тренер мне поможет, потому что сам когда-то осваивался в Испании.

– Новый коллектив – это тяжело?

– Еще бы. Заходишь в раздевалку и видишь новую команду, а языка не знаешь. Я ничего не говорил и ни к кому не подходил. Первые три месяца был молчалив. Знал, что обо мне будут говорить, а я даже не пойму. Английского там особо никто не знал – только тренер. Из-за этого возникали проблемы.

Фото: из личного архива Эдгара Севикяна

– Например?

– Мне от дома до академии «Леванте» ехать 30 минут. Многие в такой ситуации договаривались, чтобы их по пути забирали одноклубники. А я даже никого не мог попросить, потому что не знал языка. Дёргал маму, чтобы отвозила на машине. Потом потихоньку начал общаться. По мере изучения языка влился. Испанский – не сложный. Через полгода ты уже объясняешься. А еще через полгода вообще уверенно себя чувствуешь.

– К футболу было проще адаптироваться?

– Я нервничал дико. Целый месяц тренировался и не понимал, что со мной происходит. Просто не свой уровень показывал. Может, форму не набрал. В голове сидело, что это Испания и здесь все сильнее меня. В первом туре чемпионата Валенсии вышел в основе и отыграл чуть больше 50 минут.

– И как?

– Ужасно. Вообще ничего не получалось – весь на нервяке. Сильно переживал. Потом месяц практически не играл. Отъезжал на квалификацию чемпионата Европы со сборной. Плюс у итальянского тренера была такая схема, под которую я не очень подходил. Я – крайний нападающий. А стали играть в три центральных защитника и на флангах футболисты, которые постоянно возвращаются в оборону. Тяжело привыкнуть. Потом со мной поговорил тренер и руководство клуба. Мне объяснили, что всё хорошо, что я адаптируюсь к испанскому футболу.

– Помогло?

– Да, успокоился. Стал увереннее играть. Тренер нашёл мне место под нападающим. Нормально себя чувствовал на той позиции в прошлом сезоне.

– А теперь?

– Сейчас я уже в дубле. Получилось, что мы тогда выиграли чемпионат и в дубль подняли тренера и меня в том числе. Здесь уже обязательна схема 4-4-2, потому что так играет первая команда. Мне это только привычнее – вернулся на свою любимую позицию на фланге.

Фото: из личного архива Эдгара Севикяна

– Испанский футбол сильно отличается от нашего?

– Здесь технически футболисты очень развиты. Когда мы играли против команд с последних мест – даже там футболисты классно обращаются с мячом. В «Локо», когда мы встречались с «Химками» и ФШМ, чувствовалось, что не то. А ещё в Испании все очень эмоционально реагируют.

– Это как?

– Я приехал из России и был закрытым. Испанцы, наоборот, открытые и всё время это показывают в игре. Здесь в каждой команде найдется футболист, который получит желтую за споры с судьей. При мне несколько раз удаляли тренера. На футболе помешаны все – на каждой улице есть хоть какая-то коробочка и на ней весь день играют.

– Российский футбол глобально уступает в этом плане?

– Я бы мог выделить пару ребят в России, которые точно заиграли бы в Испании. Мешают только менталитет и боязнь нового языка. Хотя именно здесь тренеры хорошо обучены и знают, как обращаться с детьми. В Испании занимаются с трех лет. Детей прямо во время игры тренер водит за руку и показывает, куда делать передачу. В плане психологии тут тоже всё иначе.

– Что именно?

– Здесь за каждую ошибку на тебя не орут матом. У нас даже в раздевалке висит табличка: «Ошибся? Следующее действие – хорошее». Если что-то не получилось, то советуют затем сделать что-то попроще.

«Отец не может всё бросить и переехать»

– Что в академии «Леванте» выстроено лучше, а что хуже по сравнению с академией «Локо»?

– Условия у «Леванте» скромнее в плане бюджета. Полей больше, но их качество не лучше. Наверное, занятия сильнее выстроены в Испании, хотя в «Локо» мне попадались отличные тренеры. Еще в Испании другая структура чемпионата.

– Что именно?

– Мы в дубле не играем против дубля «Барселоны», «Реала» и остальных команд чемпионата. Мы выступаем по своему региону. Из топ-клубов есть «Валенсия», «Вильярреал», «Леванте», «Эльче». Сейчас еще добавили «Атлетико» Мадрид.

– Мадрид – это же не ваш регион.

– Ну вот так решили. Первые два места попадают в Кубок Испании. А победители всех восьми регионов разыгрывают путёвку в Кубок чемпионов. Структура может казаться странной, но она работает. Система такая, потому что очень много клубов и всем нужно развиваться. В Испании бывает, что в команде с ребятами 2001 года рождения занимаются парни младше на год или несколько лет.

Фото: из личного архива Эдгара Севикяна

– Так ведь в России то же самое.

– В России такое редкость. При мне за столько лет ни разу к нам кто-то из младших не поднимался и не уходил к старшим.

– До основы «Леванте» тяжело добраться из академии?

– В «Реале» или «Барсе» чаще привлекают молодых к занятиям с основой, но и в «Леванте» случается. В прошлом году один парень из дубля тренировался и даже дебютировал за основу в Кубке Испании. Но вообще сначала нужно попасть в «Леванте Б», которая выступает в Сегунде Б – это третий дивизион по силе. «Леванте Б» – это филиал на пути к основе. Там уже профессиональный статус – играют среди мужиков, а не по юношам. Сейчас для «Леванте Б» даже строят отдельную базу. Сегунда Б представлена «Реалом Б», «Барселоной Б» и другими.

– Когда-нибудь пересекались с Денисом Черышевым или Надеждой Карповой?

– Нет, но мой брат тоже играет в футбол в Испании. Два года назад и он, и Черышев были в «Валенсии», тогда им удалось сфоткаться.

– Отец остался жить в Москве?

– Да, но приезжает минимум раз в месяц на ключевые игры – против «Валенсии», «Вильярреала», «Атлетико» Мадрид. У него работа в Москве. Мы понимаем, что он не может все бросить и переехать.

«В пабликах пишут: «Предал родину»

– Вызов в юношескую сборную прибавляет вам авторитета внутри команды?

– Придавало уверенности. Первый раз, когда меня вызвали из «Леванте», прям хотелось на себя посмотреть на фоне других ребят. Я чувствовал, что у меня пошел другой футбол, другое понимание.

– Что это значит?

– Быстрее принимаешь решения, открываешься в каких-то зонах, умнее играешь. В Испании скорости сумасшедшие. И у нас, и у соперника. К этому тяжело привыкнуть. Поэтому мне и пришлось тяжело в начале. В юношеской сборной у меня уже было больше времени думать на поле.

– Хорошо известно, какой Кержаков футболист. А как он работает тренером?

– Наши первые сборы с ним прошли в Испании. Два-три дня мы просто играли в футбол. Оно и понятно – тренер хотел посмотреть какие у нас качества и познакомиться с нами. Потом уже начали заниматься тактическими вещами, прессинг, позиционная атака… Кержакову нравится, когда ты играешь быстро – в одно-два касания, меньше дриблинга в центре поля.

– Каково было получить в качестве тренера – лучшего бомбардира РПЛ и сборной России?

– Понимали, чего он добился. Даже на тренировках хотелось себя показать, чтобы оценил такой человек как Кержаков. О его назначении мы догадывались. После турнира в Англии у нас уволили тренера, а его помощник стал исполняющим обязанности. Когда мы ездили в Белоруссию и Дубай, то там присутствовал Кержаков. Мы видели его вместе с помощником Денисом Бушуевым на матчах против Японии и Бахрейна.

– С Бахрейном получился эпический матч.

– 11:1.

– Отличились все, кто хотел?

– Вроде того.

– У вас армянские корни. Сталкивались с претензиями, что выбрали не ту сборную?

– Чтобы мне говорили напрямую – нет. Хотя в армянских пабликах видел комментарии как раз после гола и двух ассистов в матче с Бахрейном.

– Что писали?

– «Предал родину», «Когда он не будет нужен России, то прибежит к Армении».

– Злит?

– Не придаю значения. Я не скрываю, что я – армянин и горжусь этим тем. Да и приглашение от сборной России пришло мне намного раньше. Хотя совсем недавно меня звали в сборную Армении.

– Как на вас выходили?

– Писали в WhatsApp и в «ВКонтакте».

– С 15 лет вы на контракте с Nike. Как на вас вышли?

– Сначала на меня вышел adidas, когда я в сборной участвовал на турнире в Италии. Я тогда сразу ответил, что буду ждать предложения от Nike, которые мне больше нравится. Потом был турнир на стадионе «Торпедо». Пришло много агентов, менеджеров и спонсоров – за нами следили. А затем случились два матча против «Спартака» – в обоих я забил. После этого мне написали из Nike. Я заключил контракт на два года, а через год переподписал на более длительный срок.

– Что это вам даёт?

– Присылают все новые модели бутс. А ещё предоставляют деньги, которые можно потратить на вещи в их магазине или официальном сайте. Каждый год счет пополняется. При этом ты обязуешься носить только Nike. Никакого Adidas, Puma и других – за такое огромный штраф.

– У вас в «инстаграме» фото, где вы сидите на капоте BMW. В дубле «Леванте» так хорошо платят?

– Ха-ха, нет. Это машина друга из команды. В Испании все почему-то уверены, будто в России у всех футболистов большие зарплаты. Хотя в юношеском футболе это не так. Ты можешь быть игроком 2002 года рождения, выступать в дубле «Леванте», приглашаться в юношескую сборную Испании, привлекаться в «Леванте Б» и получать 2500 евро.

– 190 тысяч рублей!

– Понятно, что в России сверстники столько не зарабатывают. Взрослые получают больше в РПЛ, чем в Примере. А по юношам наоборот – в Испании зарплаты в целом повыше. Хотя всё зависит от того, как ты играешь. Насколько ты хорош – столько и получаешь.

– В этом что-то есть.

– Даже меня в Испании все спрашивают про большие зарплаты в России. К нам в «Леванте» пришел из казанского «Рубина» испанец Рочина. Он далеко не всегда попадает в основу. Все говорят про его зарплату, сколько он уже заработал в России. Это нормально, что многие хотят уехать в РПЛ. Всё-таки много лет отдавались игре в Испании, почему бы не заработать в России? Просто они не понимают, что в России же их карьера может и закончиться.