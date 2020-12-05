Сульшер — о матче с «Вест Хэмом»: нам опять сошло с рук плохое выступление в первом тайме

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу манкунианцев в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (3:1).
«Игроки обязаны быть готовы в любой момент выйти на замену. Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд сегодня появились после перерыва и всё сделали хорошо. В первом тайме мы много владели мячом, но это ни кчему не привело. Во втором тайме мы решили пользоваться пустыми зонами и стараться ловит их на контратаках.
Мэйсон Гринвуд — великолепный бомбардир. Он становится всё лучше и лучше. Поль Погба также забил прекрасный год. Сегодня он был сконцентрирован и очень помог нам. Я очень рада за него.
»Вест Хэм" подвергал нас давлению. Мы недостаточно хорошо оборонялись. У них есть сучек прекрасные футболисты, от которых вы должны держать мяч подальше. Нам сошло с рук плохое выступление в первом тайме", — приводит слова норвежского специалиста BBC.
Манкунианцы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (17) — на 7-м месте.
- 5 декабря 2020
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