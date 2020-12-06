«Барселона» показала худший старт в Примере за 33 года

«Кадис» принимал «Барселону» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Как сообщается в «твиттере» OptaJose, «Барселона», набрав 14 очков после 10 туров, показала худший результат в чемпионате Испании за последние 33 года. В сезоне 1987/88 каталонский клуб набрал 13 очков после 10 туров.
Таким образом, «Кадис» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Барселона» (14) — на 7-м месте. Возглавляет турнирную таблицу мадридский «Атлетико», набрав 26 очков. На втором месте «Реал Сосьедад» (24). Замыкает лидирующую тройку «Реал» (20).
В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Леванте». Матч пройдёт 13 декабря, начало – 23:00 мск.
- 6 декабря 2020
-
01:58
-
01:41
-
01:21
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:39
-
00:37
-
00:24
-
00:07
-
00:05
-
00:03
- 5 декабря 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:37
-
23:26
-
23:21
-
23:17
-
23:12
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:57