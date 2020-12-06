«Барселона» показала худший старт в Примере за 33 года

«Кадис» принимал «Барселону» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, «Барселона», набрав 14 очков после 10 туров, показала худший результат в чемпионате Испании за последние 33 года. В сезоне 1987/88 каталонский клуб набрал 13 очков после 10 туров.

Таким образом, «Кадис» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Барселона» (14) — на 7-м месте. Возглавляет турнирную таблицу мадридский «Атлетико», набрав 26 очков. На втором месте «Реал Сосьедад» (24). Замыкает лидирующую тройку «Реал» (20).

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Леванте». Матч пройдёт 13 декабря, начало – 23:00 мск.