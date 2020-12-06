Куман о поражении «Барселоны» в матче с «Кадисом»: огромный шаг назад в борьбе за Ла Лигу

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (1:2).

«Поражение сложно объяснить. Первый тайм не был хорошим. А во втором мы были лучше, но это невероятно, что мы проиграли из-за ошибки, которой не ожидают от нашей команды. Отношение сегодня было не лучшим. И не только со стороны защитников. Очень сложно объяснить некоторые из пропущенных мячей. Я думаю, что они могут быть вызваны недостаточной концентрацией. Нам не хватает агрессивности без мяча. Это может быть проблема пропущенных мячей. Непросто объяснить, как мы пропустили второй гол. Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбу за Ла Лигу. Это разочаровывает, но мы должны с этим смириться. Расстояние в 12 очков до такой сильной команды, как «Атлетико», — это много», — приводит слова Кумана Marca.

Таким образом, «Кадис» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Барселона» (14) — на 7-м месте. Возглавляет турнирную таблицу мадридский «Атлетико», набрав 26 очков. На втором месте «Реал Сосьедад» (24). Замыкает лидирующую тройку «Реал» (20).