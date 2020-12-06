Тренер сборной Узбекистана: если Урунов останется в «Спартаке», получит шанс себя проявить

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника «Спартака» Остона Урунова в «Рубин».
«Прочёл, что Урунов может уйти в «Рубин». Как тренеру сборной Узбекистана, мне хотелось бы, чтобы он играл. Где это будет происходить, в «Спартаке» или «Рубине», не столь важно. Конечно, было бы здорово, чтобы он заиграл в составе красно-белых. Но, если там тренер его не видит, надо переходить в «Рубин», где он будет выступать.
Сложно говорить о причинах малого количества игрового времени Урунова в «Спартаке». Если бы у него не было травм, можно было бы однозначно сказать, что Остон просто проигрывает конкуренцию у других футболистов в центре поля. Но, к сожалению, он и к нам в расположение сборной приехал тоже с травмой.
Безусловно, если Урунов останется в «Спартаке», он ещё получит шансы себя проявить. Сейчас ведь будет зимний перерыв. Во время подготовки к продолжению сезона всё возможно, любой может себя проявить на сборах и доказать. Такое происходит в любой команде», — приводит слова Абрамова «Всёпроспорт.ру».
- 6 декабря 2020
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