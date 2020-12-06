Пономарёв: у Понедельника была тяжёлая судьба

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«С Виктором я был в прекрасных отношениях. Бывал у него в гостях, когда он болел. Привозил ему даже денежку от Павла Палыча Бородина. Виктор получал пенсию от РФС. В сборной мы вместе успели поиграть, правда, не так долго, потому что рано закончил карьеру в сборной. Он пытался перейти в «Спартак», ЦСКА, но у него не получалось.

Тяжёлая была у него судьба. Бесков его на чемпионат мира не взял. В Ростове прошли его лучшие годы, его там очень любили, он был национальным героем — фактурный, забивной парень. Особенно головой очень хорошо играл. Был очень мягким человеком, вообще нескандальный, очень добрый. Всегда смешил народ анекдотами. Это трагедия, конечно. Последние три года он чувствовал себя уже плохо. Мы потеряли легенду и, что важнее, хорошего человека», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.