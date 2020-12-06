Нойер: матч с Испанией — позор. Сборная Германии обязана справляться с обстоятельствами
Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился мнением о решении Немецкого футбольного союза (DFB) оставить Йоахима Лёва на посту наставника национальной команды.
«Оставить Лёва на посту главного тренера сборной — правильное решение. Мы двигаемся вместе с ним по определённому пути и пробуем многое. Конечно, ситуация отличается от того, что мы ожидали, но мы обязаны справиться с обстоятельствами.
Мы провели позорный матч с Испанией, проиграв со счётом 0:6. Надеюсь, в следующем году мы будем выглядеть лучше, особенно на чемпионате Европы. Мы смотрим вперёд, все игроки мотивированы. Думаю, и наш тренерский штаб мотивирован», — приводит слова Нойера Sportbuzzer со ссылкой на ZDF.
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