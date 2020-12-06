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«Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 6 декабря, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Бромвич Альбион» — «Кристал Пэлас».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Иан Хассин и Гарри Леннард. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

«Вест Бромвич» в 10 матчах набрал 6 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (13) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Челси», в 11 встречах набравший 22 очка. В тройку лидеров турнира входят «Тоттенхэм Хотспур» (21) и «Ливерпуль» (21).

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