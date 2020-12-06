Малафеев отреагировал на резкое высказывание Дриусси об уходе из «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал резкое высказывание нападающего сине-бело-голубых Себастьяна Дриусси. Аргентинец заявил, что хочет покинуть клуб, потому что «три года играет на дерьмовой позиции».
«Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком, Ерохин хорошо выглядит впереди. Сложно распределить на поле всех, поэтому Себе приходится выполнять другую роль, совершать больший объём работы, работать в прессинге, на подхвате. Он выполняет черновую работу.
Каждый игрок хочет быть на острие, ибо там можно забивать больше голов и отдавать передачи. Понять игрока можно, но надо исходить из реалий, тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 декабря 2020
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