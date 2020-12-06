Мата: надеюсь, Месси перейдёт не в «Манчестер Сити», а в «Манчестер Юнайтед»

Испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил надежду на то, что капитан «Барселоны» Лионель Месси следующим летом не перейдет в «Манчестер Сити».



«Надеюсь, что этого не случится. Надеюсь на это ради блага «МЮ». Я не знаю, как поступит Лео, но я надеюсь, что он не перейдёт туда. Если он приедет в Манчестер, то хочется верить, что на «Олд Траффорд».



Кроме того, недавно были слухи, что в ближайшем будущем в «Манчестер Юнайтед» может вернуться Криштиану Роналду.



Одна из тех вещей, что я понял в мире профессионального футбола, — ты должен концентрироваться на том, что можешь контролировать, и забыть о том, что находится вне твоей власти», — приводит слова Маты Mirror.



Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде. В итоге он решил остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Источник: Месси перейдёт в «ПСЖ» летом 2021 года