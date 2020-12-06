Спорное удаление полузащитника «Вест Бромвича» за грубую игру

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Бромвич Альбион» и «Кристал Пэлас». Встреча проходит на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. После первого тайма ничья — 1:1.



На 34-й минуте матча судья удалил полузащитника хозяев Матеуса Перейру. Сначала бразилец был наказан жёлтой карточкой за грубую игру в центре поля. Но после просмотра повтора момента арбитр изменил решение и показал красную карточку Перейре.

Видео удаления Перейры смотрите на «Чемпионате»

В стан «дроздов» Матеус Перейра перешёл минувшим летом из лиссабонского «Спортинга» за € 8,25 млн.

Подопечные Славена Билича набрали 6 очков в 10 матчах и занимают 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (13) — на 15-м месте.