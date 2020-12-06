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Сон Хын Мин сумасшедшим ударом открывает счёт в матче с «Арсеналом»

Сон Хын Мин сумасшедшим ударом открывает счёт в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги в настоящее время встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и лондонский «Арсенал». Матч проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 15-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 13-й минуте матча — нападающий хозяев Гарри Кейн выполнил передачу на Сон Хын Мина, который шикарным ударом из-за штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот.

Видео шикарного удара Сона

Это уже 10 гол 28-летнего южнокорейца в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Теперь он лишь на один мяч отстаёт от лучшего бомбардира лиги Доминика Калверт-Льюина из «Эвертона».

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (13) — на 15-м месте.

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