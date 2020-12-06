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Потрясающий дальний удар Вейналдума увеличивает преимущество «Ливерпуля»

Потрясающий дальний удар Вейналдума увеличивает преимущество «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

В заключительном матче воскресной программы 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Матч проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Идёт 62-я минута матча, счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 58-й минуте матча мерсисайдцы увеличили своё преимущество — Джордану Хендерсону удалась отличная передача от центра поля прямо в ноги Жоржиньо Вейналдума. Голландский полузащитник хозяев прошёл к линии штрафной и неотразимо пробил в дальнюю девятку.

Видео гола Вейналдума

Это первый гол 30-летнего голландца в нынешнем розыгрыше АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 21 очко в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка.

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