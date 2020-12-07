Себастьян Шиманьски рассказал, почему не перешёл в ЦСКА и «Ливерпуль»

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА во времена выступления за «Легию», а также вспомнил о предложениях из топ-лиг Европы.



«Мы с ЦСКА были очень близки к подписанию контракта. Обо всём договорились с их спортивным директором, я оформил визу и купил билет на самолёт до Мюнхена, чтобы пройти там медобследование и вылететь в Москву. Не знаю точно, почему трансфер сорвался. Но мне рассказывали, что в последний момент сделку заблокировал президент ЦСКА, отказавшись платить необходимую сумму. Кажется, речь шла о € 7 млн. Ничего страшного — в конце концов, я ведь всё равно оказался в Москве, ха-ха!



Что касается топовых европейских чемпионатов, когда я попал из молодёжной команды «Легии» в первую и провёл несколько матчей за основной состав, пришли предложения из «Наполи» и «Ливерпуля». Я был молод и отказался. Посчитал, что ещё слишком рано для таких перемен: меня только-только начали подтягивать к главной команде. Да, я неплохо провёл первые матчи, возможно, даже выше своих реальных возможностей. Мне казалось, что в таких вещах нельзя торопиться. Поэтому я решил остаться в Польше и прогрессировать в «Легии», — цитирует Шиманьского Sport24.



Шиманьски перешёл в «Динамо» из «Легии» летом 2019 года за € 5,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний польский хавбек принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

«Для меня это был словно конец света». Через что прошёл динамовец Моро Его трансфер сорвался из-за травмы, но прошло два года, он обзвонил хорватов в РПЛ и приехал в Москву.