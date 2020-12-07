ФНЛ подтвердила отставку Игоря Ефремова и назвала временного президента

Футбольная национальная лига на своём официальном сайте подтвердила информацию об уходе Игоря Ефремова с поста президента лиги.



«Футбольная национальная лига от всей души благодарит Игоря Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении.



Согласно уставу, исполняющим обязанности президента до выборов нового руководителя будет исполнительный директор Иван Шабанов.



Об отставке Ефремова стало известно сегодня, 7 декабря. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты.



Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. В прошлом сезоне в связи с пандемией коронавируса сезон в первенстве не был доигран, а путёвки в Премьер-Лигу достались командам, занимавшим лидирующие позиции на момент приостановки кампании. С таким решением были не согласны клубы, также находившиеся в числе фаворитов соревнований и незначительно уступавшие соперникам.

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