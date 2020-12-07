Стало известно, когда УЕФА примет решение по болельщикам на Евро-2020

Стало известно, когда УЕФА примет окончательное решение относительно формата проведения чемпионата Европы—2020.



«Решение о том, по какому сценарию пройдёт Евро, будет принято 5 марта 2021 года. Обсуждаются четыре сценария турнира: матчи при полной загрузке стадиона, от 50 до 100 процентов зрителей, от 20 до 30 процентов зрителей и матчи без зрителей», — говорится в сообщении на сайте оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.



Чемпионат Европы должен был пройти минувшим летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир пришлось перенести на 2021 год. Сборная России на групповом этапе соревнований встретится с Бельгией, Финляндией и Данией. В финальную стадию Евро подопечные Станислава Черчесова вышли со второго места в отборочной группе, уступив всё той же Бельгии.

Финалы стыков Евро – красота! Венгры победили Исландию, несмотря на нелепую ошибку вратаря Три команды ушли от поражения в основное время, забив в концовках вторых таймов, но Северной Ирландии и Сербии это не помогло.