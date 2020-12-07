Боярский — о словах Дриусси: в «Зените» для него карьера закончилась

Актёр театра и кино Михаил Боярский прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.



Накануне, 6 декабря, в аргентинских СМИ появилась цитата форварда со стрима с болельщиками. Дриусси выразил недовольство тем, что «играет на дерьмовой позиции уже три года», и заявил, что скучает по родине и «готов вернуться в любой момент».



«Высказываться подобным образом через прессу – некорректно. Будет правильно, если он уйдёт из «Зенита». Он был полезен для клуба, но он не прижился в команде. Как футболист, он себя ещё проявит, а в «Зените» для него карьера закончилась», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 9 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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