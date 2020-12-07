Ойеволе — о реакции Тедеско на проблемы «Тамбова»: ему это в диковинку

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе прокомментировал реакцию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на финансовые проблемы в тамбовской команде.

Напомним, нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал, что пообщался с наставником красно-белых после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги (1:5). В ходе беседы футболист сообщил немецкому специалисту о проблемах в тамбовском клубе. По словам Карапетяна, Тедеско был в шоке от услышанного.

«Я думаю, что это не дежурные фразы, это ему в диковинку. Не может команда главной лиги какой-либо страны в начале сезона оказаться на грани катастрофы. Мне кажется, в Европе это нереально. Такое может быть только в нашей стране», — приводит слова Ойеволе Sport24.