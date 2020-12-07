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«Сочи» обыграл «Ахмат» в домашнем матче РПЛ, гости не реализовали пенальти

«Сочи» обыграл «Ахмат» в домашнем матче РПЛ, гости не реализовали пенальти
Футбол / РПЛ 0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 17-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Сочи», однако полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не сумел его реализовать. На 31-й минуте нападающий «Сочи» Марко Дуганджич открыл счёт. В компенсированное время первого тайма хавбек Артур Юсупов упрочил преимущество хозяев в счёте.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (25) — на 8-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 матчах 35 очков санкт-петербургский «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
07 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Дуганджич – 31'   2:0 Юсупов – 45+2'
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