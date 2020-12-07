«Сочи» обыграл «Ахмат» в домашнем матче РПЛ, гости не реализовали пенальти

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 17-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Сочи», однако полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша не сумел его реализовать. На 31-й минуте нападающий «Сочи» Марко Дуганджич открыл счёт. В компенсированное время первого тайма хавбек Артур Юсупов упрочил преимущество хозяев в счёте.



«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (25) — на 8-м месте. Лидером соревнований является набравший в 17 матчах 35 очков санкт-петербургский «Зенит».