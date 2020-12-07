Агент Обамеянга опубликовал слабую статистику «Арсенала» в АПЛ

Кваку Менса, являющийся агентом нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, обратил внимание на тактику главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.



Как сообщает Daily Mail, представитель футболиста на своей странице в «Инстаграме» опубликовал скриншот, который показывает, что «пушкари» находятся на 20-м месте в Премьер-лиге по созданным моментам, создав за одиннадцать игр всего 65 опасных момента. На том же скриншоте видно, что «Арсенал» находится на 17-м месте в лиге по забитым голам (10) и на 20-м по ударам в створ ворот (32).

Фото можно увидеть в сторис Кваку Менса в «Инстаграме». Фото: https://www.instagram.com/kmenmedia/

В последних четырех матчах английской Премьер-лиги «канониры» потерпели три поражения, однажды сыграв вничью. 31-летний габонец забил в этом сезоне АПЛ провёл 11 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.

В 11 матчах английской Премьер-лиги «канониры» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. Следующий матч в АПЛ «Арсенал» сыграет в воскресенье, 13 декабря. В гости к ним пожалует «Бёрнли».