Компания Chevrolet, титульный спонсор «Манчестер Юнайтед», готова профинансировать переход нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Auto Esporte.

По данным источника, переход португальца станет невероятно выгодным для компании с финансовой точки зрения. В Chevrolet отметили, что трансфер Роналду принёс весомую прибыль Jeep, титульному спонсору «Ювентуса» и конкуренту компании.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С манкунианцами завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов. В ходе карьеры Криштиану защищал также цвета «Спортинга» и мадридского «Реала». В «Ювентус» перешёл в 2018 году.

В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 6 матчах итальянской Серии А забил 8 мячей.

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