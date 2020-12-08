Титульный спонсор «Манчестер Юнайтед» готов профинансировать переход Роналду

Компания Chevrolet, титульный спонсор «Манчестер Юнайтед», готова профинансировать переход нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Auto Esporte.
По данным источника, переход португальца станет невероятно выгодным для компании с финансовой точки зрения. В Chevrolet отметили, что трансфер Роналду принёс весомую прибыль Jeep, титульному спонсору «Ювентуса» и конкуренту компании.
Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. С манкунианцами завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов. В ходе карьеры Криштиану защищал также цвета «Спортинга» и мадридского «Реала». В «Ювентус» перешёл в 2018 году.
В нынешнем сезоне 35-летний форвард в 6 матчах итальянской Серии А забил 8 мячей.
Видео: «Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу
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