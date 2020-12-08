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На матче Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА будет работать португальская бригада арбитров

На матче Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА будет работать португальская бригада арбитров
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА, сообщается на сайте УЕФА.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистировать ему будут Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Угу Мигел.

Московский ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидер квартета — загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место, третье место занимает «Фейеноорд» (5).

Проигрыш в матче с «Вольфсбергом» (0:1) лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

Матч «Динамо» Загреб — ЦСКА состоится 10 декабря на стадионе «Максимир». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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