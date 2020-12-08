Райола: уверен, Ибрагимович мог бы получить восемь «Золотых мячей»

Агент Мино Райола поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.
«Выбирая между Криштиану Роналду, большим фанатом которого я являюсь, и Лионелем Месси, всегда выбираю португальца. Но Златан сам по себе, он с другой планеты. Он — самый совершенный игрок в истории футбола. У него талант Месси и сила воли Роналду. Если бы обладателя „Золотого мяча“ выбирала общественность, уверен, он бы получил его восемь раз», — приводит слова Райолы Football Italia.
Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
- 8 декабря 2020
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