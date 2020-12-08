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Райола: уверен, Ибрагимович мог бы получить восемь «Золотых мячей»

Райола: уверен, Ибрагимович мог бы получить восемь «Золотых мячей»
Футбол / Италия 0

Агент Мино Райола поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Выбирая между Криштиану Роналду, большим фанатом которого я являюсь, и Лионелем Месси, всегда выбираю португальца. Но Златан сам по себе, он с другой планеты. Он — самый совершенный игрок в истории футбола. У него талант Месси и сила воли Роналду. Если бы обладателя „Золотого мяча“ выбирала общественность, уверен, он бы получил его восемь раз», — приводит слова Райолы Football Italia.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

В ходе своей карьеры нападающий также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Милан» ещё не вёл переговоров о новом контракте со Златаном Ибрагимовичем
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