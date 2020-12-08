Нойер: изучал атаку «Локомотива». Могу выделить Эдера и Миранчука

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением об игроках московского «Локомотива». Завтра, 9 декабря, командам предстоит провести заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 мск.

«Я изучал их атаку. Могу выделить Антонио Эдера и Антона Миранчука. В первом матче „Локомотив“ был хорош в контратаках и имел неплохие шансы в начале матча. Мы контролировали мяч, но у них было много опасных контратак», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».

«Локомотив», набрав 3 очка в 5 матчах, занимает последнее, четвёртое место в группе A, «Бавария» (13) — первое. Первая встреча команд завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 2:1. В 5-м туре группового этапа «Локомотив» уступил «Ред Булл Зальцбург» (1:3), а «Бавария» сыграла вничью с «Атлетико» (1:1).