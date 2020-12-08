Властимил Петржела: ставлю на победу «Зенита» в матче с «Боруссией». Верю в чудо!

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сине-бело-голубые примут дортмундскую «Боруссию».



«Сегодняшний матч для «Зенита» ничего не решает. Лига чемпионов уже провалена. Матч с «Боруссией» — шанс хлопнуть дверью. Мне сказали, что сегодня стоит ждать молодых ребят. Им, конечно, будет сложно. С другой стороны, мы не знаем, какой состав выставят немцы.



«Зенит» уверенно разобрался с «Уралом» на выходных. Команда подходит к матчу в хорошем настроении. Надо наконец победить для болельщиков. Они, как и я, устали смотреть на посредственную игру. Ставлю на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Верю в чудо!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдёт сегодня, 8 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» — «Боруссия», «Челси» — «Краснодар». Онлайн. Прервёт ли чемпион РПЛ ужасную серию? Или мы станем свидетелями очередного матча, который захочется поскорее забыть?