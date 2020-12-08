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Источник: «ПСЖ» разорвал контракт с Хесе из-за секс-скандала

Источник: «ПСЖ» разорвал контракт с Хесе из-за секс-скандала
Футбол / Франция 0

«ПСЖ» разорвал контракт с полузащитником Хесе Родригесом из-за секс-скандала с участием игрока, который повредил имиджу клуба, утверждает The Sun.

По данным источника, боссы клуба были недовольны тем, что личная жизнь игрока активно обсуждалась в ток-шоу. В 2018 году он разошёлся с Аурой Руис, которая является матерью их ребёнка. Пара распалась из-за измен Хесе. При этом футболист изменял своей девушке с её подругой Росио Амар.

В итоге историю активно обсуждали на телевидении, где Амар в эфире ток-шоу рассказала о любовной связи с Хесе, и в СМИ. В ответ руководство клуба приняло решение о расторжении контракта.

Хесе выступал за «ПСЖ» с 2016 года. Перешёл во французский клуб из мадридского «Реала». Родригес также выступал за «Лас-Пальмас», «Сток Сити» и «Бетис».

«ПСЖ» и Хесе Родригес расторгли контракт по обоюдному согласию
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