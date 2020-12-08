Каземиро: игроки «Реала» полностью поддерживают Зидана

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о текущей ситуации в команде. Бразилец заявил, что игроки полностью поддерживают главного тренера Зинедина Зидана. Ранее испанские СМИ сообщили, что «Реал» может уволить Зидана, если мадридцы не одержат победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Мёнхенгладбах.

«Что я могу сказать о Зидане? Он сотворил с командой историю. В прошлом сезоне он выиграл два титула. Мы зачастую не осознаём, чего добился Зидан с командой.

Да, нынешний сезон получается странным, это правда. У нас не было предсезонки. Мы играли каждые два-три дня, это было сложно. Но вся команда поддерживает Зидана. Мы ценим то, чего он добился», — цитирует Каземиро Marca.