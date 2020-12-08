«Спартак» анонсировал уход Газизова мемом из «Симпсонов»

Пресс-служба «Спартака» анонсировала уход Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба, выложив популярный мем из культового мультсериала «Симпсоны». За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появился небольшой видеоролик из мультфильма.

На видео дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Газизов стал гендиректором «Спартака» в прошлом сезоне. Теперь управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.