«Спартак» анонсировал уход Газизова мемом из «Симпсонов»
Пресс-служба «Спартака» анонсировала уход Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба, выложив популярный мем из культового мультсериала «Симпсоны». За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появился небольшой видеоролик из мультфильма.
На видео дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
Газизов стал гендиректором «Спартака» в прошлом сезоне. Теперь управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.
«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора
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