Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» анонсировал уход Газизова мемом из «Симпсонов»

«Спартак» анонсировал уход Газизова мемом из «Симпсонов»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» анонсировала уход Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба, выложив популярный мем из культового мультсериала «Симпсоны». За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появился небольшой видеоролик из мультфильма.

На видео дед Симпсон заходит в стрип-клуб и сразу выходит из него, увидев там Барта.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Газизов стал гендиректором «Спартака» в прошлом сезоне. Теперь управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов — от Академии до основы — будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

«Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020