Уткин: идя в «Спартак», Газизов отлично защитил свои интересы, так должен поступать каждый

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака». Ранее московский клуб объявил об уходе функционера.

«Увольнение Газизова из «Спартака» уже не сенсация, к этому шло.

Что важно понимать про «Спартак» — кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает, – «Спартак» настолько престижное (понтовое, крутое, культовое) место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты. Кто не пойдёт в «Спартак»-то? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и «Зенита», вот и всё. Остальные…

Вот Газизов практически им же созданный клуб оставил.

Это порождает у администрации «Спартака» очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Всё это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов. Так зачем стратегия?

Оборотная сторона кейса Газизова — он, насколько можно судить, идя в «Спартак», отлично защитил свои интересы. Так должен поступать каждый, идя на эту работу», — написал Уткин в своём «телеграме».