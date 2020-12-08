Уткин: идя в «Спартак», Газизов отлично защитил свои интересы, так должен поступать каждый

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал увольнение Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака». Ранее московский клуб объявил об уходе функционера.
«Увольнение Газизова из «Спартака» уже не сенсация, к этому шло.
Что важно понимать про «Спартак» — кстати, случай Газизова это предельно красноречиво подтверждает, – «Спартак» настолько престижное (понтовое, крутое, культовое) место работы, что клуб может без остановки тасовать любые варианты. Кто не пойдёт в «Спартак»-то? Совсем небольшой круг лиц, кого родословная не пустит. Люди из ЦСКА и «Зенита», вот и всё. Остальные…
Вот Газизов практически им же созданный клуб оставил.
Это порождает у администрации «Спартака» очень вредный синдром. Менять менеджеров можно просто как перчатки (простите, Шамиль). Всё это переходит из разряда стратегии в маленький и очень живучий подраздел капризов. Так зачем стратегия?
Оборотная сторона кейса Газизова — он, насколько можно судить, идя в «Спартак», отлично защитил свои интересы. Так должен поступать каждый, идя на эту работу», — написал Уткин в своём «телеграме».
- 8 декабря 2020
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:24
-
20:23
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:50
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:20
-
19:07
-
18:50
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:54
-
17:45
-
17:34
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:31
-
16:18
-
16:10
-
16:07
-
15:57