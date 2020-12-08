Геркус — об уходе Газизова: это говорит о том, что в «Спартаке» не всё хорошо

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход Шамиля Газизова из «Спартака». Ранее московский клуб объявил, что функционер покидает пост гендиректора.
«Период работы Газизова в „Спартаке“ можно оценивать по-разному. Форма расставания с ним, конечно, расстроила. Такого не то что Газизов — никто не заслужил. Вы позвали человека, решили с ним расстаться. Но таким образом?! Это просто унизительно. На официальных ресурсах выкладывать такое… Вы же знаете, что на этой гифке дедушка заходит в бордель. Унизительно для всех сторон, такого быть не должно.
Что касается увольнения, то гендиректор — такая работа, что тебя могут уволить хоть завтра. Понятно, что Шамиль — серьезный и профессиональный человек. Он приходил туда со своей программой. Возможно ли её сделать за 4 месяца? Думаю, все понимают, что тяжело. Здесь просто непонятен другой момент. С прошлым гендиректором отношения были прекращены досрочно, теперь — с Газизовым. Это говорит о том, что в конфигурации клуба не всё хорошо. Мне от этого не по себе, потому что у меня много знакомых, которые болеют за этот клуб", — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 декабря 2020
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