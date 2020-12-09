Неймар опубликовал пост после прерванного из-за расизма матча «ПСЖ» – «Истанбул»

Неймар опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост в поддержку движения Black lives matter после прерванного из-за расизма матча «Пари Сен-Жермен» – «Истанбул Башакшехир».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Неймара https://www.instagram.com/p/CIjjIp-pmTq/
Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.
Футболисты «ПСЖ» некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Турецкий клуб потребовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады. В УЕФА заявили, что проведут тщательную проверку по данному инциденту. В организации отметили, что расизму и дискриминации во всех её формах «нет места в футболе».
В результате УЕФА полностью заменил судейскую бригаду матча. Известно, что встреча возобновится завтра, 9 декабря, в 20:55 мск. Счет прерванного матча – 0:0.
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