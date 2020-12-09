Спортивный директор «Ювентуса» отреагировал на слова агента Погба о возможном возвращении

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слова известного агента Мино Райолы, который заявил, что его клиент, 27-летний французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, может вернуться в туринский клуб.

«Я думаю, что обсуждать возможное возвращение сейчас – это неправильно. Погба будет стоить довольно дорого. Конечно, мы его очень любим и знаем, что Поль великий игрок, но сейчас он в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Паратичи Goal.

Напомним, что Поль Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2012 года, перейдя в качестве свободного агента. За туринский клуб он провёл 178 встреч во всех турнирах, отметившись 34 забитыми мячами и 40 результативными передачами. В августе 2016 года хавбек перешёл в английский «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн.